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أخبار محلية - اقتصادية

اتحاد العمال بالنيل الازرق يوفر مشاريع انتاجية للعاملين

التاريخ : 09-02-2018 - 10:38:00 صباحاً
الدمازين في 9/ 2/ 2018( سونا)- أكد الأستاذ جمال محمد يوسف أمين الدراسات الاقتصادية بإتحاد نقابات عمال النيل الأزرق سعي الإتحاد لتوفير مشاريع إنتاجية للعاملين بالولاية .
جاء ذلك لدى لقائه بقاعة إتحاد العمال بالعاملين الذين تقدموا بدراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ، وأوضح جمال أن الشركةالعالمية للتمويل الاصغر ابدت موافقتها على تمويل عدد من المشاريع المدرة للدخل للعاملين .
وأضاف أن أمانة الدراسات الاقتصادية ستقوم باستلام المشاريع الاستثمارية على ان يتم التنفيذ في شهر يونيو القادم وابان ان المشاريع الجماعية ستنال حظها من التنفيذ بعد الجلوس مع الشركة العالمية للتمويل الاصغر .
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