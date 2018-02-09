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أخبار محلية - اقتصادية

ولاية سنار تؤكد إهتمامها بالتعدين والتنقيب عن الذهب والمعادن وتحدد المناطق المستهدفة

التاريخ : 09-02-2018 - 10:46:00 صباحاً
سنجة 9-2-2018(سونا)- أكد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس عبدالعظيم فضل الله إهتمام وزارته بالتعدين والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى .
جاء ذلك لدى لقائه إدارة الابحاث الجيلوجية والمعادن ، حيث استمع الي شرح تفصيلي من المهندس المدني الخضر مدير ادارة الابحاث الجيلوجية والمعادن وأطلع على المناطق التي توجد بها بعض المعادن بالولاية
.
ودعا وزير التخطيط العمراني إدارة الابحاث الجيلوجية والمعادن والمحاجر الي تسريع الخطى في البحث عن معدن الذهب بارسال بعض العينات لوزارة المعادن .كما وجه بضرورة تشجيع التعدين الاهلي بغرض تحسين الاوضاع الاقتصادية لدى مواطن الولاية .
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