دعم اتحادي لاعادة تأهيل وكهربة المشاريع المروية بسنار

سنار 9-2-2018(سونا) - كشف المهندس محمد صديق المدير الزراعي بمشاريع ولاية سنار المروية عضو اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ل (سونا) أن الجهود الاتحادية لتطوير وإعادة تأهيل المشاريع المروية وامتداداتها وكهربتها ودعم البساتين التي تنتج الفواكه بغرض التصدير قد قطعت شوطاً عبر لجانها .

وأبان ان ادارتهم وبالتعاون مع إدارة الري ولاية سنار وشركة الأنشطة المتقدمة للاستشارات قد فرغوا من الحصر ورفعوا تقريرهم الى اللجنة الفنية المركزية وتمثلت مهام اللجنة في تقييم اصول مشاريع النيل الأزرق الزراعية المعروفة بمشاريع الأيلولة و إعداد دراسة توضح تكلفة إعادة تأهيل البيارات ومعدات الري الميكانيكي وقنوات الري المدني والامتدادات المخطط لها وحصر المباني وتكلفة صيانتها بالاضافة الى توصيل الكهرباء الى طلمبات البساتين ، مثمنا دعمها للاقتصاد عبر صادر الفواكه .

وأضاف المدير الزراعي أن بيارات البرسي جادين التي اكتمل مشروع كهربتها تدعم الري شمال الخزان في مشروع كساب الزراعي . كما أشاد بالزراعة التعاقدية مع شركة الأقطان (سيرفكوت) التي حققت نجاحاً ملحوظاً للعام الثاني على التوالي في قطاعي جنوب وشمال الخزان .