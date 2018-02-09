قيادي الوطني بالجزيرة يطمئن علي الترتيبات الجارية لإنتخابات المجلس التشريعي الولائي

مدني في 9-2-2018م (سونا) -إطمأن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني علي الإستعدادات .لإنتخابات المجلس التشريعي الولائي .

وأعلن الاستاذ نيازي محمد إبراهيم رئيس قطاع التنظيم في تصريح (لسونا ) ان الاجتماع اقر تكوين لجنه للإنتخابات من المكتب القيادي وهيئة الشوري وان رئيس المؤتمر الوطني شدد علي ضرورة الإعداد المبكر للإنتخابات والنزول للقواعد لتكوين اللجان القاعدية .

من جانبه أعلن الاستاذ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن مقترح اللجنة سيتم عرضه في المجلس القيادي الاسبوع المقبل لتضطلع اللجنه بدورها بمتابعة العملية الإنتخابية وتوفير كافة إحتياجاتها وتحديد مرشحي الحزب في الدوائر وتحديد بعض الدوائر لدعم مرشحي أحزاب الحكومة