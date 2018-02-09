طلب عالي على المانجو والشمام والبامية والفاصوليا من الدول الاوربية والعربية

الخرطوم 9-2-2018(سونا) -أكد المهندس عبدالرحمن عبدالماجد مدير عام المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية ان إنتاج المحاصيل البستانية كالمانجو والشمام والبامية والفاصوليا مبشر لتغطية الطلب العالي من الدول العربية والاوربية .

وقال فى تصريح (لسونا) ان الصادر يتم عبر البرادات حيث تم تصدير كميات كبيرة من المانجو والشمام الى دبي والبحرين وقطر والاردن ،مشيرا الى عدم وجود فراغات بشاحنات النقل الجوي لنقل الصادر للدول العربية والاوربية مما يعيق صادر الطيران مناشدا بتوفير الفراغات لتسهيل عملية الصادر ودعم الاقتصاد القومي .

واوضح ان الزراعة التعاقدية اسهمت فى توفير البذور والمبيدات والاسمدة عن طرق البنك الزراعي وادت الى نجاح الموسم المستهدف للصادر ،مثمناً فى هذا الصدد الدور الفاعل لمدير عام البنك الزراعي صلاح حسن لتوفير المدخلات بسعر تشجيعي ساعد فى انسياب عملية الصادر .

وابان انه تم عبر الزراعة التعاقدية زراعة 300 فدان باميه مع مشروع الرهد وتوقعات حصاده انهاية الاسبوع القادم بانتاجية قد تصل الى 600 طن ،مشيرا الى الطلب العالي للبامية من الدول العربية والاوربية ولتوفر الميزة النسبية لزراعتها فى السودان خلال هذه الفترة .

وفيما يلي الشمام افاد بانه تم استجلاب بذور من ايطاليا وزرعت اربعة اصناف منه واجريت تجارب عليها وتشير التجارب بانتاجية جيدة للموسم القادم ، وتم الدخول ايضا فى زراعة تعاقدية 254 فدان فى شرق النيل والشمالية وتعتبر تجربة ناجحة .واضاف انهم تعرفوا على الاصناف الجديدة وبدوا الحصاد قبل 15 يوم .

اما الفاصوليا الخضراء فقد تم التصدير الى دول قطر وبلجيكا والسعودية .

وناشد المزارعين للاهتمام بالعمليات الفلاحية خاصة الحصاد لتغطية الطلب العالي على تلك المنتجات المحلي والعالمي .

