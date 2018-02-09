منتدى مصرفي بأكاديمية العلوم المصرفية الاثنين المقبل

الخرطوم 9-2-2018(سونا)- يقيم مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية منتداه المصرفي تحت عنوان ( ماذا يريد مستثمرون التمويل بالجملة من مؤسسات التمويل الأصغر ؟ ) برعاية محفظة تمويل مشروعات الخريجين و شركة الفأل للتمويل الأصغر

وذلك فى الحادي عشر من صباح يوم الاثنين المقبل بقاعة د. صابر محمد حسن للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية

واوضح مصدر مسئول بالاكاديمية ان مؤسسات التمويل الأصغر بالسودان تعتمد في التمويل على محافظها من رأس المال، بالإضافة الى التمويلات من بنك السودان المركزي و برنامج الشراكة مع بنك التنمية الإسلامي، والصندوق العربي للتنمية والتمويلات من المصارف بصيغة المضاربة المقيدة محسوبة على النسبة المقررة للتمويل الأًصغر من جملة محافظ المصارف.

واضاف المصدر ان التمويل بالجملة إكنسب اهمية خاصة لمقدرته على معالجة كثير من مشكلات التمويل الاصغر. وفي هذا السياق، يقوم مركز البحوث والنشر والاستشارات منتدا لإلقاء الضوء على موضوع التمويل بالجملة وخصائص وانواع المموٍلين في سوق التمويل بالجملة في السودان وعلى المستوى الدولي، وتحليل صيغ التمويل بالجملة وتوضيح البدائل الممكنة للتمويل بالجملة ومشكلاتها وفرص تحقيقها لمؤسسات التمويل الاصغر ، وذلك بمشاركة أساتذة وخبراء ومختصون من الأكاديميين

والمهنيين وغيرهم من المهتمين والجهات ذات الصلة .

وتفيد متابعات ( سونا ) ان المنتدى سيستعرض ورقة عمل بعنوان (برنامج الخليج العربي للتنمية، آجفند) يقدمها أ. د بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم كبير مستشاري التمويل الأصغر، و يترأس الجـــلــســة

أ. النور عبدالسلام الحلو مدير عام بنك تنمية الصادرات ، ويعقب على الورقة م. الخضر الامين محمد مدير عام شركة الفأل للتمويل الأصغر ، د. جعفر محمد فرح مدير المركز الابتكاري للتمويل الاسلامي ( يوغندا )

و الأستاذ سيف الدين حسن احمد بري مدير عام المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر .

