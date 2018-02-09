بدء فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الثاني للبصريات غداً السبت بكورنثيا

الخرطوم 8-2-2018(سونا) -تبدأ فى التاسعة من صباح غدٍ السبت فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الثاني للبصريات بفندق كورنثيا بالخرطوم ويستمر لمدة يومين بحضور ورعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح والسيد وزير الصحة بمشاركة 12 دولة من مختلف دول العالم ، وياتي المؤتمر تحت شعار (معاً من اجل رعاية أفضل للعيون ) .

وأكدت دكتورة منال براهيم الشريف رئيس اتحاد اختصاصي البصريات السوداني فى تصريح صحفي اكتمال كافة الترتيبات لإنعقاد المؤتمر ووصول الوفود المشاركة من الخارج حيث يشارك فى المؤتمر 500 مشارك من الداخل اضافة الى 31 من الخارج وتشمل الدول المشاركة امريكا واستراليا ، بريطانيا ، جنوب افريقيا ، السعودية ، الامارات ، سلطنة عمان ، الاردن ، لبنان ، بجانب مشاركين من الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط ومن ايران ،باكستان ، المغرب ، وتونس .

واوضحت ان المؤتمر يهدف لتطوير وترقية مهنة البصريات والربط مع العالم الخارجي لمواكبة التطور والتقدم فى هذا المجال كما يعد فرصة لتقديم افضل البحوث العلمية فى البصريات اضافة الى التعريف بالسودان من خلال برنامج مصاحب للمؤتمر .

واشارت الى الدور الكبير الذي يقوم به اختصاصي البصريات من رعاية صحية اولية للعيون ويقع على عاتقهم اكثر من 80% من تشخيص امراض العيون ،مناشدة الأجهزة الإعلامية المختلفة بالتعاون معهم في الجانب التوعويّ والإرشاديّ بصحة العيون .

واوضح دكتور عاطف بابكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الاستاذ المحاضر بكلية البصريات ان مجال البصريات حدثت فيه طفرة كبيرة بدخول خمسة تخصصات فرعية شملت العدسات اللاصقة ، وتقويم البصر ، والابصار المتدني ، والتصوير الطبي ، ومجال واعصاب الرؤية .

وابان ان المؤتمر سيناقش ثلاثة اوراق عمل تشمل البصريات الماضي والحاضر والمستقبل ، ودور اختصاصي البصريات فى الرعاية الاولية لامراض العيون وورقة خارجية دور البصريات عالمياً ، اضافة الى 13 محاضرة يشارك فيها إستشاري البصريات من الداخل والخارج ، بجانب 6 ورش عمل .

