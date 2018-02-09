محافظ مشروع الجزيرة : نستهدف زراعة 1.5 مليون فدان في الموسم الزراعي المقبل



مدني 9-2-2018م(سونا)- دعا الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة لضرورة توفير المدخلات الزراعية وعدم تأخرها حيث أدى ذلك الى تقلص المساحات وقللت الإنتاجية في موسم 2017م .

جاء ذلك لدي ترأسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي ، وشدد على ضرورة توفير كافة المدخلات الزراعية منذ وقت مبكر وتوظيف الفرص والإمكانيات الموجودة وتمليك المزارعين للحاصدات .

وأعلن المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن إجمالي مساحة القطن 116.08 ألف فدان بواقع إنتاجية بلغت 10 قنطار في الفدان مقارنة بمساحة 29.8 ألف فدان في الموسم السابق ومساحة الذرة 288.8 ألف فدان وإنتاجية 9.2 جوال للفدان والفول السوداني في مساحة 198.2 الف فدان وإنتاجية 21.4 جوال للفدان ومساحة الخضروات والمحاصيل الاخري 145 الف فدان وأعلن أن جملة مساحات القمح تجاوزت 271.9 الف فدان وجملة مساحة المحاصيل الشتوية الاخري (بقوليات وعدسية وبصل وخضروات 298.9 ألف فدان .

ولفت إلى ان جملة مساحات الخطة التاشيرية للموسم 2018م_2019م للعروتين الشتوية والصيفية 1.5 مليون فدان .

وأعلن المهندس محجوب احمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة ان حجم التمويل لهذا الموسم بلغ 555 مليون جينه متوقعا ان يصل الى 700 مليون جنيه بنهاية الحصاد وتوفير 12 ألف بآلة خيش لحصاد القمح .

وقطع المهندس حسب النبي موسي وكيل وزارة الري ان الموسم شهد إستقراراً عالياً في الإمداد المائي رغم الأختناقات في شهري سبتمبر ونوفمبر وكثرة الطلب علي المياه ودعا لضرورة العودة للدورة الرباعية . وطالب ممثلو المزارعين لضرورة تكوين جسم وكيان موحد لتحديد المهام والإختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات مشددين علي زيادة الأسعار التركيزية لإرتفاع الكلفة وقطعوا ان البدايات المبكرة لوزارة الري ستسهم في حل قضايا الري بمشروع الجزيرة وتزيد المساحات المزروعة والإنتاج والانتاجية .