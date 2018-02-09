وزير الزراعه بالجزيرة يشيد بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي

مدني9-2-2018م(سونا)- أشاد الدكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة بالخدمات الكبيرة التي ظلت تقدمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في المجال الزراعي في التدريب والآلات الزراعية الحديثة.



و كان سيادته التقى صباح اليوم وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جاياكا) برئاسة مدير العمليات الفلاحية لزراعة الأرز بحضور ممثلي الإدارات المتخصصة في مجال تطوير زراعة الارز بالولاية



و قال الوزير أن زيارة الوفد تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الجارية لزراعة الأرز الهوائي في الموسم الزراعي المقبل الذي سيبدأ في شهر يونيو وقطع بأن الجزيرة تقدمت كل ولايات السودان في زراعة الأرز الهوائي من حيث الخبرة في إنتاج المحصول الاستراتجي المهم

