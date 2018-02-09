قيادات مجتمعية بمحلية الدمازين تعلن جاهزيتها لإنزال مخرجات الحوار الوطني لأرض الواقع

الدمازين في 9-2-2018م ( سونا) - اكد الأستاذ آدم بخاري نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية الدمازين ان الولاية تنعم بالامن والاستقرار والسلام مستشهدا بوصول الكهرباء والمياه للقرى



و قال ان وجود الطرق الممهدة يساهم في التنمية و ان غيابها يعد من المعوقات التي تقف في طريق النهضة الاقتصادية بالولاية واشار الى وجود العديد من المشروعات التي يعول عليها كثيرا في زيادة الانتاج والانتاجية اذا توفر الدعم اللازم.



واشاد الأستاذ عبد اللطيف فى تصريح لـ( سونا) بالتنوير والتوضيح الشامل الذي قدمته لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ابان زيارتها للولاية مؤخرا وتفهمهم للظروف التي تمر بها الولاية وسعي حكومة الولاية لتمويل و بناء قدرات المزارعين.



واضاف ان قادة الاحزاب السياسية والقيادات المجتعية بالمحلية اكدت جاهزيتها للنزول الى القواعد والتعريف بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني بكافة ربوع المحلية



من ناحية اخرى قال الأستاذ محمد حمزه ناصر رئيس لجنة تطوير منطقة الهجرة شرق ان الحوار الوطني سوف يساهم في حل كل المشاكل والمعوقات و التي تشمل في الولاية الطرق المؤدية الى المناطق المتأثرة بالحرب والكهرباء والمياه والمراكز الصحية.



