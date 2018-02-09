الأمين العام للحركة الإسلامية : ثابتون على المشروع الإسلامي

زالنجى فى 9-2-2018م (سونا) - أكد الامين العام للحركة الإسلامية الشيخ الزبير أحمد الحسن ثبات الحركة على المشروع الإسلامي وأهدافه وغاياته، و انها تسعى لاستيعاب المتغيرات من حولها وحسن التعامل معها.



ودعا الشيخ الزبير لدى مخاطبته اليوم بزالنجي حاضرة ولاية وسط دارفوراللقاء التشاوري لهياكل الحركة حول الرؤيا المستقبلية للحركة الإسلامية بحضور الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق رئيس الهيئة القيادية للحركة والي الولاية وعدد من قيادات الحركة بالمركز ووسط دارفور أهل الولاية للاستفادة من إيجابيات حملات جمع السلاح بالعمل على سيادة حكم القانون وتعلية شأن القضاء وأداء الحقوق لاهلها.



و قال الشيخ أن انتشار السلاح خارج السلطة المخول لها بحمله تسبب في خلق الهلع والخوف وعدم الطمأنينة وسط الاسر والنساء والأطفال.



ودعا الأمين العام للحركة الإسلامية كل أعضاء الحركة للمساهمة في حلحلة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً وتوحيد جهودهم مع جهود الدولة بالقيام بواجب التكافل والتراحم داخل المجتمع ومساعدة الايتام والارامل والمساكين وأصحاب الحاجات من الاسر الفقيرة والمتعففة.



وأوصى الأمين العام للحركة الإسلامية قيادات وأعضاء الحركة بنبذ العنصرية والجهوية المقيتة والعكوف على إشاعة التدين والاحتشام في المجتمعات.



ومن جانبه أوضح الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق رئيس الهيئة القيادية للحركة والي الولاية أن أبناء الحركة بالولاية يتمتعون باليقظة والوعي والتماسك مما يجعل مداركهم مفتوحة ومهيأة للحوار والنقاش واستيعاب الدواعي لدراسة النظر في مستقبل الحركة الإسلامية.



و قال الاستاذ أزهري الحاج، أمين الحركة الإسلامية بولاية وسط دارفور ، أن الحركة مرت بالكثير من المنعطفات وشهدت كثيرا من التحديات والابتلاءات وكانت في كل مرة تخرج منها أكثر قوة وتماسكاً.



و اكد الاستاذ ازهري أن الحركة الإسلامية بعد سبعين عاماً من تأسيسها أصبحت حاضرة في كل بيت وقرية ومدينة وتغلغلت وسط المجتمع.

