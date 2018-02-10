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موريتانيا والسنغال توقعان اتفاقا لاستغلال حقل غاز مشترك

التاريخ : 10-02-2018 - 07:25:00 صباحاً

نواكشوط 10 - 2 - 2018 ( الأناضول ) وقعت موريتانيا والسنغال، يوم الجمعة، اتفاقية لاستغلال حقل غاز السلحفاة/ احميم الكبير المشترك على حدودهما البحرية.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الموريتاني، وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح، فيما وقعها نظيره منصور اليمان، عن الجانب السنغالي.
ويعدّ حقل السلحفاة أهم اكتشاف للغاز بالبلدين، حيث تقدر شركة كوسموس التي اكتشفته، و بي پي شريكتها في استغلاله، احتياطاته بـ 25 ترليون مكعب.
وطوال العام الماضي، فشل البلدان في توقيع اتفاق استثمار الحقل، جراء خلافاتهما السياسية.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية في ختام زيارة بدأها، الخميس، الرئيس السنغالي ماكي سال، إلى نواكشوط.
ومن المتوقّع أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في الحقل عام 2021، وفق تقارير إعلامية.
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