المحلج الصيني بالجزيرة يكمل تصدير 5.8 آلاف طن من الأقطان

مدني في 10-2-2018م (سونا) - أعلن المهندس حامد محمد خضر الفحام المدير السوداني للمحلج الصيني بولاية الجزيرة عن إنتاج 29.2 ألف بالة قطن من حلج 98.9 ألف جوال قطن زهرة من جملة 275 ألف جوال قطن وردت للمحلج .

وأشار الفحام في تصريح لـ (سونا) الي ان حركة صادر الأقطان تسير بصورة ممتازة حيث إكتمل تصدير 5.8 آلاف طن من القطن عبر ميناء بورتسودان بمتوسط 6 حاويات من المحلج الي ميناء التصدير مبينا إنتظام ورود الاقطان من المزارعين المتعاقدين مع المحلج بمشروع الجزيرة وهيئة الرهد فضلا عن الأقطان الواردة من ولايات القضارف والنيل الأزرق وسنار .

وأعلن الفحام أن سعر القنطار عند التسليم يبلغ 2400 جنيه مشيدا بالتعاون القائم بين حكومة الولاية والمحلج مثمنا دعم دكتور محمد طاهر ايلا والى الولاية المتصل للمحلج وبرامج شركة زونق تين كما ثمن جهود إدارة مشروع الجزيرة ومزارعي المشروع لإلتزامهم وإنفاذهم بنود التعاقد بكل صدق مشيرا الى إكتمال العمل بجميع مراحل المحلج الثاني والمزمع إفتتاحه منتصف مارس المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طن .

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