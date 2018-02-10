مواطنو (ود البقا) بشمال كردفان يؤكدون على اهمية المعادن الزراعية فى جذب الاستثمارات للولاية

الأبيض فى 10-2-2018م (سونا) أكد عدد من مواطني (ود البقا) الواقعة جنوب مدينة الابيض بشمال كردفان علي أهمية المعادن الزراعية التي تم اكتشافها بواسطة فريق من الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية .

وأشار الاستاذ محمود اسماعيل من ابناء المنطقة خلال استطلاع لوكالة السودان للانباء للاراء خلال زيارتها للمنطقة أشار الى أن المعادن الزراعية تسهم في تجديد خصوبة التربة في المناطق التي يتم بها استخراج هذه المعادن مبينا أن المعادن الزراعية لها أهمية في عمليات الزراعة والبستنة .

من جانبه أوضح دكتور محمد سليمان ابراهيم القيادي بالمنطقة أن المعادن الزراعية هي من العناصر الغذائية للنباتات وتلعب دورا كبيرا في نموها فيما أشار شفه جمعه جودة الى أن اكتشاف المعادن الزراعية بالمنطقة تساهم كثيرا في إحداث التنمية الريفية بينما أوضح المواطن رابح احمد محمود أن المنطقة بعد الاكتشاف الذي تم ستكون قبلة للاستثمار في مجال المعادن الزراعية .

ودعا المواطن النور حماد الي أهمية مواصلة العمل في الدراسات الاستكشافية للمعادن الزراعية بالمنطقة حتي تعم الفائدة المنطقة والقري التي تقع حولها وقال إن وجود المعادن الزراعية بالمنطقة يعد كسبا كبيرا حيث يسهم كثيرا في تنميتها .

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