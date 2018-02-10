ارتفاع عدد الحفارات النفطية بأمريكا لأعلى مستوى في نحو 3 سنوات



نيويورك فى 10-2-2018م (رويترز) - أضافت شركات الطاقة الأمريكية 26 حفارا نفطيا هذا الأسبوع ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 791 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015، حتى مع تراجع الخام من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات حيث تتوقع شركات الحفر ارتفاع أسعار إنتاجها في 2018 عن العام الماضي?????.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الزيادة في عدد الحفارات خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط شركات الحفر هي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2017. حيث يعد عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، حيث يعد أعلى بكثير من مستواه قبل عام البالغ 591 مع استمرار شركات الطاقة في زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 حين بدأت أسعار الخام في التعافي من هبوط حاد استمر عامين.

وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة حتى التاسع من فبراير 2018م 975 حفارا، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015 . وتنتج معظم هذه الحفارات كلا من النفط والغاز.

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