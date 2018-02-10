ايلا يؤكد على دور الصندوق القومي لرعاية الطلاب

مدني في 10/ 2 / 2018/ (سونا)

أكد د. محمد طاهر ايلا والى ولاية الجزيرة على دور الصندوق القومى لرعاية الطلاب فى رعاية الطلاب وإستقرار العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى .

وقطع لدى لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني الأستاذ حسين الصادق أمين الصندوق القومى لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة بضرورة قيام مجلس أمناء الصندوق لتعزيز الجهود التنسيقية لمعالجة هموم وقضايا الطلاب بالجامعات .

من جانبه أكد أمين صندوق دعم الطلاب بالجزيرة سعى إدارته لبذل الجهود والإمكانيات المتاحة لإستقرار مؤسسات التعليم العالى وعبر عن إشادته بالتنسيق القائم بين حكومة الولاية وإدارة الصندوق لدعم أنشطة وبرامج الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالولاية .

يذكر ان اللقاء تطرق للعديد من القضايا الخاصة بإستقرار مؤسسات التعليم العالى بالولاية .