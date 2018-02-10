الاتحاد الوطني للشباب بالنيل الأزرق يقيم يوما علاجيا متكاملا بمحلية ودالماحي

الدمازين في 10/ 2/ 2018( سونا)

يقيم الاتحاد الوطني للشباب السوداني يوما علاجيا متكاملا بالمدينة 7 محلية ودالماحي برعاية منظمة بانكير واشراف الاستاذ محمد جيلاني محمد معتمد محلية ودالماحي ويشتمل اليوم علي عيادة مجانية ومعملا وصيدلية بجانب خدمات الصحة الانجابية والتوعية والتثقيف الصحي والتغذية ويصاحب ذلك مساءً برنامج رياضي .

وفي تصريح /لسونا/ قال الاستاذ احمد سعيد ابراهيم رئيس اتحاد الشباب بالولاية إن اليوم العلاجي يعتبر تدشينا لشراكة مستمرة مع منظمة بانكير ونهدف من خلالها الوصول الي كافة المناطق التي استقبلت العائدين بجانب تأكيد دور الاتحاد في إسناد الجهاز التنفيذي علي مستوي الولاية والمحليات بمزيد من التدخلات وفق الخطط التي اقرتها حكومة الولاية والتي ترمي الي تقديم الخدمات للعائدين .

وأضاف سعيد أن خطة الاتحاد للعام 2018 تتجه نحو المحليات الطرفية في عدد من المحاور. وأشاد سعيد باهتمام معتمد محلية ودالماحي محمد جيلاني وحرصه علي تفعيل دور الشباب في المجتمع ودعمه المتواصل للانشطة الشبابية مما كان له الأثر الأكبر في تميز محلية ودالماحي بالمبادرات الشبابية والحراك الشبابي. وجدد سعيد جاهزية شباب الولاية للعمل على انزال موجهات الدولة الرامية الي زيادة الإنتاج والإنتاجية بجانب تعزيز السلام .

