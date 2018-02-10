الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين فى ضيافة الجمارك الكويتية



الكويت فى 10-2-2018م (سونا) - استقبل مدير عام الادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار "جمال هاضل الجلاوي " رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين الدكتور "ممدوح الرفاعى " بمقر الإدارة العامة للجمارك الكويتية .

وتناول اللقاء عدد من القضايا الاقتصادية العربية التى تهم المواطن العربى،والتعريف بالاتحاد واهدافه ونشاطه وخطواته التى اتخذت فى الفترة الماضية من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات والاشخاص فى الدول العربية ،وكيفية تعزيز تنمية التجارة العربية البينية ،وأهمية دور الجمارك في التصدي لعمليات الغش والتهريب الجمركي ومحاربة الإقتصاد الموازي.

واشاد الدكتور"ممدوح الرفاعي" بالمجهود والدور الكبير التى تقوم به الجمارك الكويتية دفاعاً عن مقدرات الاقتصاد الوطنى لدولة الكويت وإسهامها في تعزيز العمل الجمركي العربي المشترك والتجارة العربية .

واكد المستشار "جمال الجلاوي" مدير عام الجمارك الكويتية على حرص الادارة بالمساهمة في دعم المنتجات المحلية لدورها الهام في تنويع مصادر الدخل، من خلال تطبيق آلية جديدة تساهم في تسريع عملية الافراج الجمركي.

وفى نهاية الاجتماع تقدم رئيس الاتحاد الدكتور "ممدوح الرفاعى " بمسودة اتفاقية تعاون بين الاتحاد والادارة العامة للجمارك الكويتية فى اطار خطة عمل الاتحاد للتقارب بين الجمارك العربية لخدمة الاقتصاد والمواطن العربى .

حضر اللقاء من جانب الإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين الدكتور "ممدوح الرفاعى " رئيس الاتحاد ، والاستاذ " سالم العاتي" ممثل دولة الكويت عضو مجلس ادارة الاتحاد ، ومن جانب الجمارك الكويتية المستشار "جمال هاضل الجلاوي " مدير عام الادارة العامة للجمارك الكويتية ، والأستاذ "إبراهيم دشتي " رئيس مكتب المخلصين الجمركيين بالجمارك الكويتية.

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