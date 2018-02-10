بنك السودان يؤكد على اهمية برنامج التعاون النقدى الافريقى لجمعية البنوك المركزية الافريقية

الخرطوم 10-2 2018-(سونا) أكد السيد عبد الله الحسن محمد البشير مساعد محافظ بنك السودان المركزى ممثل محافظ بنك السودان في اجتماعات محافظي البنوك المركزية بإقليم شمال أفريقيا المنضوية تحت جمعية البنوك المركزية الأفريقية أكد أن برنامج التعاون النقدي الأفريقي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية يستهدف تحقيق التكامل النقدي بين الدول الأفريقية ذلك تنفيذاً لأجندة الاتحاد الأفريقي في هذا الخصوص .

وقال فى تصريحات صحفية اليوم خلال اجتماعات محافظي البنوك المركزية بإقليم شمال أفريقيا المنضوية تحت جمعية البنوك المركزية الأفريقية والتى بدأت اعمالها علي مستوى الخبراء امس الاول والتي يستضيفها بنك السودان المركزي باعتباره الرئيس الحالي للمجموعة خلال هذه الدورة قال إن اجتماعات لجنة الخبراء للبنوك المركزية التى حضرها محافظو البنوك المركزية بكل من السودان وتونس وموريتانيا ومصر انعقدت اجتماعاتها على مستوى الخبراء يومي (8- 9) من الشهر الجارى مشيرا الي اعتذار كل من ليبيا والجزائر عن تلك الاجتماعات.

واضاف أن لجنة الخبراء من تلك الدول بحثت أجندة الاجتماعات وتقارير أداء اقتصاديات الدول الأعضاء وأبرز التحديات التي واجهت هذه الدول الأعضاء والسياسات النقدية والمصرفيه التي قامت بها البنوك المركزية خلال العام2017 م بجانب تقييم معايير التقارب النقدي لدول المجموعة في اطار برنامج التعاون النقدي الأفريقي الذي تتبناه الجمعيه العمومية للبنوك الافريقية المركزية لشمال افريقيا .



