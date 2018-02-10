معتمد أبوحجار يستعرض محاور التنمية وجمع السلاح بالمحلية

أبوحجار 10-2-2018 ( سونا)

استعرض المهندس فلاح آدم الامين معتمد محلية أبوحجار بولاية سنار مشروعات التنمية في المحلية

و أوضح في تصريح لـ ( سونا) أن محلية أبوحجار تشهد طفرة تنموية شاملة في كل محاور الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والشباب والرياضة مؤكدا أن محاور التنمية امتدت لتشمل القري والمدن مشيراً إلى أن التوزيع تم بعدالة وشفافية بين مناطق المحلية مبيناً أن النفرة البيضاء حققت نجاحا كبيرا من خلال الشراكة في دعم التنمية مابين المواطن والدولة وتناول جمع السلاح والتنمية ومعاش الناس. .

كما تحدث معتمد محلية أبوحجار عن وضع خطة شاملة للتخفيف عن أعباء المعيشة من خلال نوافذ البيع المخفض في كل الوحدات مؤكدا ان مهرجان الثقافه والتسوق الاول كان الداعم الحقيقي بحضور عدد كبير من الشركات لافتاً إلى أن البيع تم بسعر مخفض وبسعر الانتاج..

كما تحدث عن خطة المحلية لجمع السلاح بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة مشيرا إلى التجاوب الكبير الذي وجدته الخطة من المواطنين مؤكدا أن المحلية تشهد حراكا في شتي المجالات خاصة دعم الانتاج والانتاجية إضافة إلى الرياضة والشباب والثقافة.

