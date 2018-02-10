والي سنار يشهد توزيع المشاريع الإنتاجية لبرامج اتحاد المرأة بمحلية الدندر

الدندر فى 10-2-2018م ( سونا ) - شهد المهندس أزهري خلف الله والي سنار بالإنابة وبحضور دكتور محمد عبد القادر المأمون وزير الصحة والأستاذ عبدالعظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر حفل توزيع المشاريع الانتاجية لبرامج اتحاد المرأة بمحلية الدندر ضمن برامج التمويل الأصغر بتمويل من البنك الإسلامي السوداني فرع الدندر .

وامتدح والي سنار بالانابة دور إتحاد المرأة بتمليك المشاريع الإنتاجية التي تسهم في تخفيف أعباء المعيشة خاصة للمرأة ووصف المرأة بالمنتجة مؤكدا على ان حكومة سنار تهتم بمعاش الناس داعيا المرأة بالمحلية بضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي تمتاز بها المحلية وتسخيرها لزيادة الإنتاج والانتاجية .

وأشاد معتمد الدندر بجهود المرأة المتواصل بالمحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة للنهوض والارتقاء بالمرأة خاصة المرأة الريفية مؤكدا على دعمه لبرامج اتحاد المرأة خاصة المشاريع الانتاجية معربا عن شكره للبنك الإسلامي السوداني فرع الدندر لتمويله لمشاريع المرأة.

فيما أكد مدير البنك الإسلامي فرع الدندر الأستاذ الصادق عبدالرحمن استمرارية التمويل للمرأة مشيدا بالتزام المرأة في عمليات السداد فيما أوضحت الأستاذة صديقه عبدالله رئيس اتحاد المرأة بالمحلية ان هذه المشاريع تجيء تخفيفا لأعباء المعيشة وسط المجتمعات خاصة المرأة ودعت صديقة المستفيدات بضرورة التوظيف الأمثل للمشاريع لزيادة الدخل.

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