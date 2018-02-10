وزير الكهرباء يؤكد حرص الوزارة على استقرار الإمداد الكهربائى فى الصيف

الخرطوم 10-2-2018 (سونا )- أكد المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية و الكهرباء والرى حرص الوزارة على استقرار الإمداد الكهربائى خاصة فى فصل الصيف وذلك من خلال انجاز أعمال الصيانه و التأهيل لتوزيع وتوليد الكهرباء.

وقال فى اتصال مع (سونا ) عبر الهاتف خلال زيارته لمدينة بورتسودان للوقوف على سير العمل فى محطة سيمنز لانتاج 380 قيقاوط إن المحطة ستدخل الخدمة خلال فصل الصيف مشيرا الى جاهزية سد مروى من خلال ما تم من عمل لتعزيز استقرار الامداد الكهربائى بالبلاد موضحا ان زيارته لسد مروى مؤخرا كشفت عن جهود واسعه تبذل من العاملين لتحقيق خطط الوزارة فى تأمين الاستقرار الكهربائى بانتاج اكثر من ستة آلاف وثمانمائة قيقاوط .

واستعرض معتز موسى جهود الوزارة فى التأهيل و الصيانة لمحطات التوليد المائى و الحرارى والمحطات التى خارج الشبكة القومية واستجلاب المكثفات من تركيا .

وقال إن محطة ام دباكر اكتملت فيها الصيانة وستدخل الخدمة فى الثانى والعشرين من فبراير الجارى .

وحول الطاقات المتجدده اشار الوزير الى الخطة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذات التكلفة الاقل مشيرا الى تنفيذ خمسمائة مشروع من حصاد المياه خلال ألف يوم بعدد من ارجاء البلاد .

س ص

