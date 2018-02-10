مجلس وزراء حكومة النيل الأزرق يوجه المعتمدين للإشراف علي التجهيزات لإمتحانات الشهادة السودانية

الدمازين 10 - 2 - 2018 م ( سونا ) - وجه مجلس وزراء حكومة النيل الأزرق المعتمدين بالاشراف على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بإمتحانات الشهادة السودانية لهذا العام .

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة حسين يس حمد والي الولاية. وأوضـــــح عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي باسم الحكومة /لسونا /أن المجلس إستمع الي تقرير عن إستعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018 وأبدي عددا من الملاحظات حول التفاصيل الفنية الخاصة بتوزيع الأساتذة في مراحل المراقبة والتصحيح الى جانب القضايا المتعلقة بمراكز الإمتحانات.

وقال إن المجلس تناول كذلك خطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بشقيها الزراعي والحيواني بإعتبارها تمثل الركن الأساسي في زيادة الإنتاج والإنتاجية والمساهمة في الإقتصاد القومي .

وأضاف أن الخطة جاءت شاملة للمشاريع الخاصة بزيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الى جانب الإستفادة من الموارد ودعم الإنتاج والإنتاجية من خلال توفيرالإحتياجات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي المقبل عبر تحديث نظم الإنتاج وإستخدام التقانات الحديثة .وأبان أن المجلس أجاز تقرير الأداء للربع الرابع لوزارة التخطيط العمراني للعام 2017 مع الإشادة بالإنجازات التي توافقت مع خطط القطاعات والإدارات المنضوية تحت لواء الوزارة .