والي النيل الأزرق يؤكد حرص حكومته علي رعاية وتقديم الإحتياجات للمحليات المختلفة

الدمازين 10 - 2 - 2018 م ( سونا ) - أكد الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالولاية حرص حكومة الولاية على رعاية كافة الجهود الرامية لتحديد وتقديم الإحتياجات والعون الإنساني والتنموي بالمناطق المستهدفة بالمحليات المختلفة .

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم فعاليات الجلسة الإفتتاحية للورشة التحضيرية للمسح المشترك بين مفوضية العون الإنساني والإدارات الحكومية المتخصصة والوكالات الأممية والمنظمات الطوعية بقاعة الإدارة الأهلية بالدمازين .

وأشاد الوالي بمجاهدات مفوضية العون الإنساني واللجان المنبثقة عن اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي لإسهامها في توظيف جهد المنظمات وتوجيهه بما يخدم قضايا العون الإنساني والتنموي بالولاية ، مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات من الإضطلاع برسالتها على الوجه الأكمل ، ودعا المنظمات إلى ضرورة الإستعداد لمقابلة متطلبات مرحلة السلام المقبل بالتنسيق مع اللجنة العليا لتنسيق العون الإنساني والتنموي ومفوضية العون الإنساني والوزارات الأخرى .



ط . ف