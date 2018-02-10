السودان يشارك في المنتدى الحضري بكوالامبور

الخرطوم فى 10-2-2018م (سونا) - يقود الدكتور حسن عبدالقادر هلال وزير البيئة وفد السودان المشارك فى المنتدى الحضرى الدولى التاسع المنعقد بالعاصمة الماليزية كوالامبور و شارك سيادته اليوم فى اجتماعات المائدة المستديرة (المدن للجميع).

وقال دكتور هلال وزير البيئه فى تصريحات صحفية إن المنتدى يعتبر تظاهرة كبرى حيث شاركت فيه العديد من الدول وهو يهدف إلى تبادل الآراء فى موضوعات التخطيط العمرانى والسكن الصحى و التنمية العمرانية والتخطيط والتطوير فى هذا المجال ،داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب والنقاشات التى شاركت فيها هذه الدول مؤكدا حرص الدولة على تطوير وتحسين التنمية العمرانية بالسودان والتي تلبى طموحات المواطنين .

وأشار إلى أن المنتدى شهد العديد من المشاركات من جنوب أفريقيا وكوريا والكاميرون وغيرها.

من جانبه شارك الدكتور جمال محمود وزير التخطيط العمرانى بولاية الخرطوم اليوم فى منتدى دولى حول سياسات التنمية الحضرية الوطنية والذى يترأس جلساته وزير البيئه دكتور حسن هلال والذى يشارك فيه نائب والى نيجيريا وعمدة مدينة الكاميرون ومديرة التخطيط الحضرى بماليزيا ومدير المشروعات والبرامج بمنظمه التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECd ).

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