شركات التأمين السودانية تؤكد التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الخرطوم 10-2-2018(سونا)- ينظم قطاع الالتزام بشركات التأمين السودانية دورة تدريبية بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر في الفترة 12-17فبراير الجاري تحت شعار (تفعيل دور الالتزام في قطاع التأمين) وبرعاية كريمة من وزير الاستثمار بالولاية ،

وتمت هذه الخطوة بمبادرة من مسئولي الالتزام بشركات التأمين وافق عليها إتحاد شركات التأمين السودانية على أن يتم تنفيذها على مراحل تغطي كل منسوبي القطاع بالسودان .

وأفاد ممثلو شركات التأمين المشاركون فى الوفد البالغة عددهم 12شركة في قطاع التأمين السوداني بان هذه الشركات أوفدت مسئولي الإلتزام لديها بجانب ممثل هيئة الرقابة على التأمين لتدريب 70 من منسوبي القطاع بمدينة بورتسودان فضلآ عن ممثلي الجهات ذات الصلة في الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،

يذكر أن الدورة التدريبية متخصصة وتهدف كمبادرة فنية الى محاربة دخول الأموال المشبوهة للسودان، وتعميق سياسة (أعرف عميلك) لإحكام الرقابة المالية على دورة أنشطة الأعمال.

والجدير بالذكر أن الوفد سيلتقي والي ولاية البحر الأحمر ومسئولي القطاع الإقتصادي والشركات والمؤسسات الكبرى لجهة التعريف بأهمية تفعيل دور الالتزام في المؤسسات المالية وعرض تجربة قطاع التأمين السوداني.

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