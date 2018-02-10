مصادر: تحالف شركة النفط والغاز الهندية يشتري حصة في امتياز نفطي تابع لأدنوك

أبوظبي/دبي فى 10-2-2018م (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن كونسورتيوم تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية سيوقع عقدا اليوم السبت لشراء حصة في امتياز نفطي بحري تابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وسيكون الكونسورتيوم أول شريك يحصل على حصة في الامتياز البحري.

وقال أحد المصادر إن الكونسورتيوم يشمل أيضا مؤسسة النفط الهندية وبهارات بترو ريسورسيز، وهي وحدة أنشطة المنبع التابعة لشركة التكرير بهارات بتروليم.

وقالت المصادر لرويترز إن الكونسورتيوم سيحصل على حصة تصل إلى عشرة بالمئة في إحدى مناطق الامتياز.

و من المتوقع صدور إعلان رسمي بهذا الشأن اليوم .

وكانت أدنوك المملوكة للدولة أعلنت في أغسطس آب أنها ستقسم امتياز نفطي بحريا تديره شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) إلى منطقتين أو أكثر بشروط جديدة بهدف تحقيق قيمة إضافية وزيادة فرص الشراكة.

ينتهي امتياز أدما العاملة الحالي، الذي تملك أدنوك حصة 60 بالمئة منه وتعتزم الاحتفاظ بها، في مارس آذار. وينتج نحو 700 ألف برميل من النفط يوميا ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2021.

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