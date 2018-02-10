مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة يجدد حرص السودان على التعاون مع الأمم المتحدة

الخرطوم 10-2-2018م (سونا) - جدد مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة السفير عمر دهب حرص السودان علي التعاون مع الامم المتحدة، مشددا على ان عودة الاوضاع الى سابق عهدها من الوئام والسلام في دارفور يجب ان ينعكس في قرارات مجلس الامن، مثمنا ما جرى من اتصالات و تبادل للآراء بين الخبراء في البعثة السودانية وبعثات الدول الاعضاء في المجلس وما قاد اليه من توافق.

جاء ذلك في الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس لتجديد ولاية قراره 1591 الذي اجازه قبل اثني عشر عاما .

وقد استشهد المندوب الدائم بقرار مجلس الامن في يونيو من العام الماضي الذي اقر فيه بعودة الاوضاع الى طبيعتها.

الجدير بالذكر ان المجلس قد اتخذ في جلسته ولأول مرة منذ عام 2005م قرارا إجرائيا قصيرا بالتمديد أضاف اليه عزمه على مراجعة هذا التمديد في اغسطس القادم .

كذلك حيا المندوب الدائم للسودان دولة الكويت الشقيقة التي تتولى رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر.

