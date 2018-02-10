صحيفة: امازون ستطلق خدمة تسليم خاصة بها

واشنطن 10-2-2018 (أ ف ب)- تطلق "امازون" في الاسابيع المقبلة خدمة تسليم خاصة بها لمنافسة مجموعات اخرى مثل "فيديكس" و "يو بي اس" و"دي إتش أل" و"كرونوبوست" ، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

والخدمة تحمل اسم "شيبينغ ويذ امازون" وستكون متوافرة اولا في لوس انجليس الا ان المجموعة تنوي توسيع نطاقها بعد ذلك الى مدن اخرى خلال السنة الراهنة.

وستكون الخدمة متوافرة في مرحلة اولى الى اطراف اخرى ولا سيما التجار الذي يبيعون منتجات وسلعا عبر "امازون.كوم". وسيقترح عليهم رئيس المجموعة جيف بيزوس جمع طرودهم وتسليمها مباشرة الى اصحابها على ما نقلت الصحيفة الاميركية عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

ومن ثم ستوسع "امازون" الخدمة خارج نطاق هذه الاوساط وهي تنوي في سبيل استقطاب الشركات اعتماد تعريفات ادنى من تلك التي المعتمدة لدى "فيديكس" او "يو بي اس" وهما شريكان لها لا سيما خلال فترة اعياد رأس السنة.

واختبر النظام هذا في لندن على ما اوضحت "وول ستريت جورنال".

وقالت ناطقة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس من دون ان تؤكد المعلومات الواردة في الصحيفة او تنفيها "نحاول دائما الابتكار والاختبار لحساب زبائن وشركات يبيعون (..) عبر امازون، طرق تسليم سريعة وبكلفة متدنية.

وتعمل امازون منذ اشهر عدة بسرية على هذا المشروع. وباتت للشركة مخازن وشاحنات تسليم في بعض المدن فضلا عن طائراتها الخاصة التي تشارك في خدمة "برايم" للتسليم السريع التابعة لها.

ويعتبر خبراء عدة ان المجموعة العملاقة في التجارة الالكترونية ستقوم باقتصاد كبير في النفقات لو امتلكت خدمة تسليم خاصة بها.

