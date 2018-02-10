رئيس الوزراء الفرنسي يدعو الامارات الى الاستثمار في بلاده

ابوظبي 10-2-2018 (أ ف ب)- دعا رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الامارات العربية المتحدة السبت الى القيام بمزيد من الاستثمارات في فرنسا، وذلك في اليوم الاول من زيارته الى ابو ظبي.

وقد التقى رئيس الحكومة الفرنسية الذي يزور ابو ظبي قبل ان يتوجه في وقت لاحق خلال النهار الى دبي، مسؤولي اكبر صندوقين سياديين اماراتيين، ثم ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال ادوار فيليب بعد هذه اللقاءات في تصريح صحافي "حاولنا الرد على اسئلتهم، لنعرض لهم ما نقوم به، ونوضح لهم لماذا نعتقد ان امورا مهمة تحصل في فرنسا وان في امكانهم المشاركة فيها".

واضاف رئيس الحكومة الفرنسية في هذا المجال "الامر متروك للاماراتيين للقول ما اذا كان لديهم مشاريع استثمار جديدة، لكن ما هو صحيح، وما شعرت به، هو اهتمامهم الكبير بما نفعله وبالافاق المتاحة في فرنسا".

واكد ادوار فيليب ان الامارات اعربت عن "رغبتها في المشاركة في اكبر قدر ممكن في مشاريع التعاون" بما في ذلك في المجالات الجديدة "الذكاء الاصطناعي او البحث الطبي".

واعرب عن ارتياحه قائلا "اعتقد ان هذا مؤشر جيد. وهذا يعني ان فرنسا تثير اهتمام الآخرين، ان فرنسا تعتبر مكانا يمكن الاستثمار فيه بأمان وتحقيق استفادة في آن واحد. اعتقد ان ذلك بالتالي بشرى سارة لبلادنا، وهذا ما جئت اشرحه واقوله هنا".

