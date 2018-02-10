اختتام فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

عجمان 10 -2-2018م (وام ) - اختتمت فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب " ايتكس 2018" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .



وشارك في المعرض - الذي أقيم تحت شعار مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون " - أكثر من 35 مؤسسة تعليمية محلية وعربية ودولية يمثلون 13 دولة عربية.



في غضون ذلك نظمت غرفة عجمان حفلا خاصا لتكريم الجهات الراعية والمؤسسات التعليمية المشاركة في النسخة السادسة من المعرض الذي أستمر ثلاثة أيام في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف بعجمان.



حضر الحفل الختامي سعادة عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وناصر الظفري رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب وممثلو الجهات الراعية والمؤسسات المشاركة في المعرض .



وأشاد عبدالله سعيد النعيمي بالمستوى اللافت والتنظيم المتميز الذي شهده المعرض هذا العام ليكون علامة رائدة بين مختلف معارض التعليم في الدولة بشكل خاص والمنطقة ككل بشكل عام الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم المسيرة التعليمية وحرصها على استدامة وتطوير القطاع التعليمي بمختلف مراحله.



ولفت النعيمي إلى أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم عجمان لنسخ المعرض كافة تؤكد مدى حرص سموه على أهمية تطوير القطاع التعليمي والتوجه نحو الاستثمار فيه بما يجسد رؤية إمارة عجمان.



وثمن جهود مجلس إدارة غرفة عجمان وتوفيرها متطلبات نجاح تنظيم المعرض كافة والحرص على استقطاب مؤسسات تعليمية رائدة من داخل الدولة وخارجها ليكون المعرض منصة دولية تعزز اختيارات الطلبة الاكاديمية بما ينجب خريجين مبدعين متسلحين بالعلم والمعرفة يساهمون في بناء وتطوير واستدامة مختلف القطاعات.



من جانبه أكد ناصر الظفري أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب أصبح من أهم أدوات تطوير العملية التعليمية باعتباره منصة محلية ودولية تستعرض مختلف التخصصات والبرامج الاكاديمية وأحدثها وأكثرها ارتباطا بالوظائف والمهن المستقبلية وحدثا سنويا يستعرض أحدث الوسائل والحلول التعليمية والمبتكرة بما يخدم القطاع التعليمي.



وأشار إلى أهمية التنوع الذي شهدته الجامعات والكليات المشاركة تحت مظلة المعرض مما عزز تعميم استفادة الطلبة والزوار ووفر لهم الأرض الخصبة للمقارنة بين مختلف التخصصات في أكثر من 35 مؤسسة تعليمية رائدة.



وثمن جهود الجهات الراعية والتي كان لها دور كبير في تميز المعرض وريادته ليساهم الرعاة جنبا إلى جنب مع غرفة عجمان في تطوير وريادة المعرض محليا ودوليا .. موجها الشكر لكل من ساهم في انجاح المعرض في نسخته السادسة والذي حظي بحضور لافت زاد عن 5000 طالب وزائر على مدار أيام المعرض.



وأثنى الظفري على جهود وزارة التربية والتعليم خلال المعرض وشراكتها الاستراتيجية مع غرفة عجمان موضحا أن الجناح الخاص بالوزارة شهد حضورا لافتا من كافة زوار المعرض للاستفادة من الشروحات وورش العمل المصغرة والتعرف على أفضل البرامج والتخصصات المطروحة والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل في الدولة.



وأكد حرص غرفة عجمان على تنظيم المعرض سنويا بما يخدم الطلبة من جهة والمؤسسات التعليمية من جهة اخرى لتوفير قناة تواصل مباشرة بين الطلبة وممثلي الجامعات والكليات.



من جهتها أشارت إيمان الشامسي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إلى نجاح الفعاليات المصاحبة للمعرض وفي مقدمتها المنصة ثلاثية الابعاد والمعرض الموازي والذي نظم بالتعاون مع الأرشيف الوطني ليستعرض جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في قطاع التعليم ومسيرة التطور التعليمي التي شهدتها الدولة منذ بدء الاتحاد حيث شهدت المنصة والمعرض الموازي إقبالا كثيفا من قبل زوار المعرض .. مؤكدة على نجاح ورش العمل المصاحبة حول الابتكار وذلك بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



وقام سعادة عبدالله سعيد النعيمي يرافقه ناصر الظفري بتكريم الجهات الراعية " اتصالات ـ جامعة عجمان ـ كلية المدينة الجامعية ـ مؤسسة الشارقة للإعلام ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر وفندق راديسون بلو ـ عجمان" والجهات المشاركة كافة تحت مظلة المعرض وفريق سفراء مجلس الإمارات التطوعي واللجنة المنظمة لفعاليات المعرض.