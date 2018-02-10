وزير التعاون الدولي : البيئة الداخلية للسودان مستقطبة للتعاون الدولي

الخرطوم 10-2-2018م(سونا) - قال وزير التعاون الدولي الاستاذ إدريس سليمان إن البيئة الداخلية للسودان مستقطبة للتعاون الدولي وأن الميز النسبية في السودان تزيد من فرص تعاونه ، مبينا مساهماته للمجتمع الدولي واستحقاقاته عليه .

واضاف خلال حديثه في منبر طيبة برس اليوم حول ( التعاون الدولي.. الفرص والتحديات) إن السودان اصبح دولة يستقطب دورها في البيئة الاقليمية من حولنا بما يمكن أن يساهم به في استقرار الآخرين ، مبينا أن البيئة السياسية الداخلية جاذبة للتعاون من استقرار ووفاق وطني .

واشار الوزير الى أن السودان يتحمل الجزء الاكبر من مساهمة ضخمة في ايواء اللاجئين والمهاجرين مقابل ما يلقاه من المجتمع الدولي ، مشيرا إلى تأثيرهم على الوضع الاقتصادي والخدمات ، واضاف " لابد للمجتمع الدولي أن يتعاون "

واوضح الوزير مهام الوزارة في مجال التعاون الدولي والتعاون الثنائي مع الدول من خلال اللجان العليا والوزارية ودروها في استقطاب المنح والقروض وفتح آفاق للاستثمار والتجارة الدولية ، ودورها في التنسيق مع الوزارات الاخرى .

وعدد الوزير المزايا النسبية للموارد التي يزخر بها السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والبترول الى جانب الفرص من حيث موقعه الجغرافي والذي يمكن أن تستفيد منه الدول التي تحتاج الى منافذ في مجال الواردات والصادرات .

وقال الوزير إن الاقتصاد يمكن ان يستفيد من الفرص الخارجية من خلال التعاون الدولي والاستثمارات والتجارة الدولية والعون التنموي والمنح والقروض والودائع ،وأضاف من خلال المجتمع الدولي والاصدقاء والأشقاء من الدول والآليات المختلفة يمكن أن نحقق ما نصبو اليه من اصلاح للاقتصاد في السودان.

وحول التحديات قال ادريس ان التركيز على العون الانساني يسبب ضررا كبيرا في إحداث اعتمادية لا تتيح فرصة للانتاج ، وان المطلوب هو التحول التدريجي من العون الانساني الى العون التنموي لتنمية روح الانتاج ، واشارالوزير الى التحديات الاقتصادية لديون السودان على الرغم من استيفائه لشروط اعفائه .

وقال الوزير إن السودان موقع على خطة التنمية المستدامة وهي مدرجة في كل الخطط الوطنية وهي متوافقة مع أهدافه في مكافحة الفقر وخدمات التعليم والصحة والبيئة وغيرها ،مبينا أهمية الموءامة في فعالية التنمية وموءامتها مع الرؤى الوطنية .



ط . ف