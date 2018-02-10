وزير التعاون الدولي يتوقع حصول السودان على مليار دولار كعون أجنبي

الخرطوم 10-2-2018 (سونا)- توقع وزير التعاون الدولي إدريس سليمان ان يحصل السودان هذا العام على عون أجنبي قدره مليار دولار، معلنا ان السودان يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج للبترول اذا توفرت له استثمارات قدرها 600 مليون دولار.

وقال وزير التعاون الدولي لدى حديثه اليوم في منبر طيبة برس عن فرص وتحديات التعاون الدولي ودوره في دعم الاقتصاد، ان السودان يمكن أن يحقق طفرة اقتصادية بتعظيم عائدات الذهب واستقطاب أموال المغتربين والارتفاع بحصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية.

وأشار إدريس إلى أن السودان يمتلك جملة من المميزات تمثل محفزات للتعاون الدولي . كاشفا ان السودان يستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين وأن هذا يجعله مؤهلا ومستحقا للتعاون الدولي.

وعدد الوزير الإشكالات التى تعاني منها وزارته والتى تتعلق يتداخل المهام والاختصاصات وعدم مراعاة العون للاولويات الوطنية وتركيزه على العون الإنساني بدلا من التنموي علاوة على تضخم المديونية البالغة 45 مليار دولار، وقال إن وزارته تسعى لتحقيق فعالية العون عبر حاكمية وطنية وشراكة حقيقية.

