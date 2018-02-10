رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يصل البلاد

الخرطوم 10-2-2018(سونا)-

وصل الخرطوم مساء اليوم رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر في زيارة رسمية تستغرق يومين ، وكان في إستقباله بمطار الخرطوم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول مهندس ركن عمادالدين مصطفي عدوي و سفير الكويت بالخرطوم بسام القبندي و رؤساء أركان القوات الرئيسة وعدد من القادة.

ويشارك الخضر خلال زيارته للسودان والتي تعد الثانية من نوعها في إحتفالات الكلية الحربية السودانية بتخريج دفعات جديدة من بينها الدفعة الثانية لطلبة دولة الكويت ويرافقه مدير التدريب اللواء طيار ركن أنور .المزيدي وقائد كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر أحمد العوضي



