الخرطوم 11-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالي :-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.165 0.1658 0.1654

الجنيه الاسترليني 24.8239 24.948 24.886

الفرنك السويسري 19.1146 19.2102 19.1624

الدولار الكندي 14.2739 14.3453 14.3096

كرونة السويدية 2.2156 2.2267 2.2211

الكرونة النرويجية 2.254 2.2653 2.2596

الكرون الدنماركي 2.9507 2.9655 2.9581

الدينار الكويتي 59.7507 60.0495 59.9001

الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8

الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.901

ريال قطر 4.9315 4.9562 4.9438

الدينار البحريني 47.6642 47.9025 47.7834

ريال عماني 46.673 46.9064 46.7897

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 21.9977 22.1077 22.0527



