الخرطوم 11-2-2018م(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.165 0.1658 0.1654
الجنيه الاسترليني 24.8239 24.948 24.886
الفرنك السويسري 19.1146 19.2102 19.1624
الدولار الكندي 14.2739 14.3453 14.3096
كرونة السويدية 2.2156 2.2267 2.2211
الكرونة النرويجية 2.254 2.2653 2.2596
الكرون الدنماركي 2.9507 2.9655 2.9581
الدينار الكويتي 59.7507 60.0495 59.9001
الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8
الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.901
ريال قطر 4.9315 4.9562 4.9438
الدينار البحريني 47.6642 47.9025 47.7834
ريال عماني 46.673 46.9064 46.7897
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.9977 22.1077 22.0527