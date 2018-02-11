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البنك الافريقي للتنمية ينظم المنتدى الافريقي الأول للاستثمار بحنوب افريقيا في نوفمبر المقبل

التاريخ : 11-02-2018 - 09:53:00 صباحاً
أبيدجان 11-2-2018م (بانا) - ينظم البنك الافريقي للتنمية من 7 الى 9 نوفمبر المقبل في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا الدورة الأولى للمنتدى الافريقي للاستثمار والذي يهدف ان يكون منصة افريقية لتطوير الاستثمارات في القارة.
وقال رئيس البنك أكيوومي زديسينا في تصريحات للصحافيين في أبيدجان إن هذا المنتدى يهدف الي توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة استثمارات واعدة في القارة بما في ذلك موارد الصناديق الاجتماعية والصناديق السيادية والمؤسسات التمويلية الدولية .
وأضاف ان العديد من البنوك الدولية الشريكة للبنك الافريقي للتنمية أعربت عن رغبتها المشاركة في هذا المنتدى.
وأكد أن القارة تعاني عجزا كبيرا في التجهيزات الاساسية وهو ما يحد من جهود التنمية داخلها معتبرا ان حاجياتها من البنيات الاساسية تقدر بما بين 130 و170 مليار دولار سنويا .
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