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أخبار محلية - اقتصادية

البنك الزراعي السوداني يؤكد على عدم إصداره لأي قرار لإيقاف التعامل مع أي بنك من البنوك

التاريخ : 11-02-2018 - 10:33:00 صباحاً
الخرطوم فى 11-2-2018م (سونا)- أعلنت إدارة البنك الزراعي السوداني بأنها لم تصدر أي قرار لإيقاف التعامل مع أي بنك من البنوك العاملة بالسودان وانه يتعامل مع كافة البنوك فى كافة الفروع المنشرة بولايات السودان وفق الاسس والضوابط المنظمة لذلك .
ونفى البنك فى بيانه الذى اصدره اليوم بهذا الخصوص نفى نفيا قاطعا صدور أى قرار بهذا الشان فى اي فرع من فروع البنك الزراعي السوداني وما تم تداوله بهذا الشأن مشيرا الى انها حملة فى سياق الحملة المنظمة لاضعاف الجهاز المصرفي السودانى .
واكد البنك الزراعى فى بيانه على انه بنك عريق يلتزم بميثاق واخلاقيات العمل المصرفي وله علاقات وطيدة مع كافة المصارف العاملة بالبلاد ومملتزم بكل سياسات ومنشورات وضوابط البنك المركزي فى كافة اعماله.
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