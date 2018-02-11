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أخبار محلية - سياسية
قرار جمهوري بتعيين صلاح عبد الله مديراً عاماً لجهاز الأمن الوطني
التاريخ :
11-02-2018 - 10:49:00 صباحاً
الخرطوم 11-2-2018م(سونا)- أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن و المخابرات الوطني .
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