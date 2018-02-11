قسم اللغة الصينية جامعة الخرطوم يحتفل بعيد الربيع الصيني

الخرطوم في 11-2-2018م (سونا) - نظم قسم اللغة الصينية بكلية الاداب جامعة الخرطوم احتفالية بعيد الربيع الصيني بقاعة الشارقة أمس بحضور دكتورة سلمى عمر السيد عميدة كلية الاداب والاستاذ محمد حسن رئيس قسم اللغة الصينية وممثل السفارة الصينية بالخرطوم الملحق السياسي لين خاي وبمشاركة أساتذة القسم والطلاب وأسرهم احتفال قسم اللغة الصينية بعيد الربيع الصيني الذي يأتي في اطار النشاط اللاصفي الذي دأب القسم على اقامته لتفعيل طاقات الطلاب والاستفادة منهم .

و يجي هذا الاحتفال ضمن احتفالات شعب الصين عموما وهو يمثل أهمية كبرى حيث يجمع شمل الاسرة وهو بمثابة عيد الاضحى ويأتي اليه الصينين من كل مكان ويبدأ في لاول من الشهر القمري ومدته اسبوعين يتم فيه تقديم الهدايا التذكارية ويتم وضع استراتيجية للعام الجديد.

وقال استاذ محمد حسن رئيس قسم اللغة الصينية بالجامعة نحن في قسم اللغة الصينية نقوم بتفعيل النشاط اللاصفي خارج نطاق الدرس بتقديم الفقرات المختلفة من الشعر والغناء والمسرحيات والرياضة وهذا المنشط يجد اقبالا كبيرا من الطلاب با عتباره يوم أُسري لمشاهدة مستوى ابنائهم و لحضورهم هذه الفعالية كذلك يتم فيه تكريم للطلاب المبدعين حيث تم تكريم طالب القسم محمد المعز الذي احرز المركز الاول في العالم في المسابقات الصينية وفي الختام دعا استاذ محمد حسن الجميع الحضور للمشاركة في المناشط المختلفة بالكلية .