روسيا تقترح على دول بريكس الاستثمار فى السوق السورية الواعدة

موسكو -11 -2 -2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)-صرح السفير الروسى لدى سوريا الكسندر كينشاكاك بأن بلاده اقترحت على شركائها، بدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) كسب موطئ قدم لها فى السوق الواعدة فى سوريا.

وقال السفير - فى مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد "وفقا لتقديرات السوريين، بلغت الخسائر فى القطاع الاقتصادى 75 مليار دولار .. ويعتقد خبراء الأمم المتحدة أنه يجب ضخ ما يقرب من 200 مليار دولار للوصول إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قبل الأزمة".

جدير بالذكر أنه على مدى السنوات السبع الماضية من الصراع السورى، عانى اقتصاد البلاد من أضرار هائلة.

وأضاف السفير الروسى "ندرك أن الحكومة السورية سوف تجد صعوبة فى الحصول على مبلغ ضخم من الأموال المطلوبة للانتعاش بعد الأزمة .. لذلك اقترحت روسيا على المجتمع الدولي، أولا وقبل كل شيء، الدول الصديقة لسوريا، أن ينضموا إلى الجهود من أجل وضع برنامج لإحيائها".

