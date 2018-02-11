عباس يجدد مطالبته برعاية دولية للسلام خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي



رام الله (الضفة الغربية) -11 - 2 - 2018 - (رويترز) - جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس السبت المطالبة بإيجاد آلية دولية لرعاية المفاوضات مع إسرائيل.



وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في رام الله ”أؤكد تمسكنا بالعمل السياسي والمفاوضات طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية“.



وتابع ”وإننا لم ولن نرفض المفاوضات يوما، وكنا وما زلنا على الاستعداد لها. وتشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن دول متعددة هي السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات“.



وأدى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر /كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس إلى رفض الفلسطينيين القبول بالولايات المتحدة راعيا لعملية السلام بينهم وبين إسرائيل.



وقال عباس أنه تبادل مع رئيس الوزراء الهندي، الذي وصل إلى مدينة رام الله والوفد المرافق له على متن ثلاث طائرات هليكوبتر أردنية، وجهات النظر حول عملية السلام.



وأضاف “وتبادلت مع دولته (رئيس الوزراء الهندي) وجهات النظر فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام، وإخراج العملية السياسية من مأزقها بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وانسداد الأفق السياسي بعد قرار الرئيس الأمريكي حول القدس واللاجئين.



وقال مودي الذي تحدث باللغة الهندية عبر مترجم إنه تم بحث ”التطورات الإقليمية والعالمية التي لها دور في السلم في العالم والمنطقة“.



وأضاف ”أعربت عن أملي في أن يتحقق السلام في المنطقة سريعا، وذلك من خلال الحوار والتفاهم اللذين من شأنهما أن يقودا المنطقة للتعايش السلمي“.



ووقعت السلطة الفلسطينية والهند خلال هذه الزيارة اتفاقات تعاون بقيمة ما يقارب 41 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد.



وقام عباس بتكريم رئيس الوزراء الهندي بتقليده أعلى وسام فلسطيني (القلادة الكبرى لدولة فلسطين).



