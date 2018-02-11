رئيس الأركان المشتركة يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات العسكرية بين البلدين

الخرطوم 11 - 2 - 2018 م ( سونا ) - بحث رئيس الأركان المشتركة الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي بمكتبه اليوم مع نظيره الكويتي محمد خالد الخضر العلاقات العسكرية بين السودان والكويت وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام .

وقال عدوي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إننا تحدثنا عن مدى تطور العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين.

وثمن سيادته المواقف المشرفة ودور الكويت تجاه القضايا التي تواجه السودان لا سيما القضايا الإقتصادية وقال (سعدنا بهذه الزيارة ونسعد دوما كما تعودنا دائما من أخوتنا في الكويت التفهم التام للتحديات التي تواجه السودان ) وأعرب عن فخره وإعزازه لتعاون الكويت ودعمها للإقتصاد السوداني والنشاطات الإقتصادية والتنموية وغيرها .

وقال عدوي إن العلاقات العسكرية بين الجيشين راسخة ومتطورة مشيرا الى ان هذا اليوم سيشهد تخريج الدفعة الثانية من الطلاب الحربيين من القوات المسلحة الكويتية الشقيقة من الكلية الحربية السودانية وأردف قائلا ( عندما يعطيك أحد ما أحد أبنائه لكي تتولاه بالرعاية لفترة من الفترات هذا يمثل ثقة كبيرة ) ونحن نسعد بهذه الثقة ونؤكد ان العلاقات بين بلدينا علاقة متينة وتزداد يوما بعد يوم ونفخر بهذا العدد المقدر من الطلاب الكويتين الذين تخرجوا ويتخرجون من الكلية الحربية السودانية .

وأعرب رئيس الأركان المشتركة عن أمله بأن تتطور العلاقات السودانية الكويتية في كافة المناحي مشيرا إلى أن التعاون العسكري بينهما لا يقتصر علي الطلاب في الكلية العسكرية وإنما في كل المعاهد والكليات وقال أيضا لدينا طلاب بالكليات الكويتية .

وقال نخطط في هذا العام لإنجاز العديد من التمارين المشتركة التي من شأنها رفع الكفاءة القتالية والإستعداد القتالي إستعدادا لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وهذا التعاون العسكري خطوة طيبة لمزيد من الثقة المتبادلة وتفاهمات أكثر بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر عن سعادته بزيارته إلي السودان .وقال أنا سعيد بزيارتي للسودان الشقيق بدعوة من زميلي وأخي الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي رئيس الأركان المشتركة الذي تربطني به علاقة شخصية وأخوية وزيارتي أيضا لحضور تخريج طلبة ضباط عسكريين كويتيين في الكلية العسكرية السودانية وكذلك لتطوير العلاقة بيننا وبين الجيش السوداني العزيز، وتشرفت بمقابلة القادة الضباط السودانيين وهذه الزيارة لتطوير ما بدأناه في زيارتي للسودان في العام السابق والآن تطورت بين البلدين والجيشين الشقيقين .

