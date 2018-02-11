انخفاض ملحوظ في أسعار المحاصيل والمواد الاستهلاكية بالنيل الأبيض

كوستي في 11 - 2 - 2018م ( سونا‏) -

كشفت جولة لوكالة السودان للأنبا ء(سونا‏) بولاية النيل الابيض داخل اسواق المحاصيل والخضر والمواد الاستهلاكية بمدينة كوستي صباح اليوم عن إستقرار كبير في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية خاصة المحلية.

وفي الاستطلاع الذي أجرته الوكالة وسط تجار السوق حول الاسعار وجدت أن هنالك انخفاضا في سعر جركانة الزيت 36 رطلا من 750 الى 720 جنيها وجوال البصل الجزيرة من 380 إلى 320 جنيها، وانخفض قنطار الكركدي من 260 الى 230 جنيها وجوال الفول السوداني من 675 إلى 640 جنيها وجوال الفحم من 310 إلى 280 جنيها وجوال اللوبيا الأبيض من 1750 إلى 1700جنيه وكرتونة الصابون 180جراما انخفاض من 240 الى 220 جنيها وجوال الليمون من 450 الى 400جنيها وجوال البطاطس من 570 إلى 550 جنيها وجوال الأسود من 230 إلى 200 جنيها وكرتونة الطماطم الله كريم من 180-150 جنيها وكيس العجور من 90 إلى 80جنيها.

وفي أسواق اللحوم كشفت الجولة عن استقرار كبير في الأسعار حيث وجدت أن كيلو الضأن بلغ 140جنيها والعجالي الصافي من 100جنيه بينما انخفضت أسعار المحاصيل حيث انخفض سعر جوال الذرة فتريتة من 650 الى 620 جنيها وطابت من 850 الى 800جنيه وجوال القمح من 1400 الى 1300 جنيه وكذلك جوال الدخن من 1400 الى 1300جنيه فيما انخفض قنطار السمسم الابيض من 1800 الى 1750جنيها والاحمر من 1780 إلى 1720جنيها.

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