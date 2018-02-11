حسبو يشرف انطلاق ملتقى البطانة لجمع السلاح

القضارف 11-2-2018م (سونا)- تستضيف محلية البطانة بحاضرتها مدينة الصباغ اليوم الأحد ملتقى البطانة لجمع السلاح بمشاركة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن ونائب رئيس القضاء ووزراء الدفاع والداخلية وديوان الحكم الاتحادى ونائب مدير عام جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ومدير عام قوات الشرطة والنائب العام فضلا عن ولاة ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة وسنار والبحر الأحمر وكسلا والقضارف واللجان الأمنية بتلك الولايات.

وأكد والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد أحمد اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال نائب الرئيس والوفد المرافق له مشيرا الي أهمية الملتقى لجمع السلاح وتأمين سهل البطانة الممتد مع العديد من ولايات الجوار عبر التنسيق المشترك .

وقال إن الولاية قطعت شوطا كبيرا فى عمليات جمع السلاح والعربات غير المقننة مشيدا بقرار جمع السلاح لبسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ورتق النسيج الاجتماعى. وأشاد الوالى بتفاعل كافة أهل الولاية مع قرار جمع السلاح ولاسيما مواطنى البطانة الذين تسابقوا فى جمع السلاح طواعية استجابة لنداء رئيس الجمهورية .

وجدد الوالي مقدرة الحكومة على توفير الأمن والاستقرار فى ربوع الولاية .

وأشار الوالي إلى أن نائب رئيس الجمهورية سوف يعقد اجتماعا مشتركا مع لجان الأمن ولقاءً نوعيا مع قيادات البطانة ويخاطب اللقاء الجماهيرى الحاشد بالصباغ.