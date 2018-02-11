ديا الألمانية تستثمر 500 مليون دولار خلال 3 سنوات لتنمية حقول نفط بمصر

القاهرة 11-2-2018 (رويترز) -

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديا الألمانية للطاقة إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة لتنمية حقولها النفطية بغرب الدلتا وخليج السويس.

تعمل ديا في مجال البحث والتنقيب عن النفط في مصر منذ 1974 في مدينة السويس شرقي القاهرة.

وأضافت ماريا موريس هنسن الرئيسة التنفيذية للشركة خلال لقاء مع الإعلاميين مساء السبت "نعتزم ضخ نحو 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة في مصر لتنمية حقوق غرب الدلتا ودسوق وخليج السويس".

تشترك ديا مع بي.بي البريطانية في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بمشروع غرب الدلتا.

فتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزادات على امتيازات جديدة في إطار مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

