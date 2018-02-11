مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق منخفضاً عند 4616.396 نقطة

لخرطوم 11-2-2018م(سونا)-أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم اليوم منخفضاً عند 4616.396 نقطة.

ومقارنه بتداول اليوم مع يوم الخميس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 14.896.618 إلى 19.717.217 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 32.3 % . وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 2.998.503 إلى 41.254 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (98.6) %.وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 132 صفقة إلى 95 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (28) %.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك إنخفاض سعر بنك فيصل الاسلامي السوداني من 5.5206 إلى 5.52 جنيها. وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار إستقر سعر صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) عند 100.54 جنيها. وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارة واحدة وإستقرار سعر 4 إصدارات وانخفاض سعر 5 إصدارات وذلك من جملة 10 إصدارة تم تداولها اليوم.