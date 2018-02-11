المواد السامة لدخان السجائر تستمر آثارها للأبد بالمناطق المغلقة



أمريكا 11-2-2018م (أ.ش.أ) --

أكد الباحثون من جامعة ولاية "سان دييجو" الأمريكية أن التدخين الكثيف في الكازينوهات تسبب في بناء ضخم من بقايا المخلفات السامة على الجدران والأثاث، والسجاد.

ووجد الباحثون بعد حظر التدخين في كازينو شمال كاليفورنيا، أنه حتى بعد ستة أشهر، ظلت بقايا دخان التبغ السام فى الجدران والسجاد والأثاث وكل شىء ، وأشاروا إلى أن معظم الأماكن العامة في الولايات المتحدة لديها الآن قوانين ضد التدخين في الداخل من أجل حماية الصحة العامة.

وقد ارتبط الدخان السلبي بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك الحالات التي أصيبت بسرطان الرئة غير قابل للتفسير.

وأكد الباحثون أن هذه المخلفات الناتجة عن التدخين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الألياف الموجودة بالغرفة أو الغبار مثل الدخان المرئي أو حتى الرائحة الباقية.وأضاف الباحثون أن السموم قد تخلط مع المواد الكيميائية الأخرى في الهواء لتصبح مسرطنة.

