الاتحاد العام لمعاشيي التأمينات الاجتماعة بشمال كردفان يدشن مشروعات استثمارية للعام 2018م

الخرطوم 11-2-2018 (سونا)

أكمل الاتحاد العام لمعاشيي التأمينات الاجتماعة بشمال كردفان كافة الترتيبات لتدشين الدفعة الأولى للمشروعات الاستثمارية لعام 2018بتكلفة مليون و611 ألف و44 جنيها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الأستاذ أحمد موية رئيس الاتحاد بالولاية ومنسق ولايات كردفان والنيل الأبيض للاتحاد المركزي للمعاشيين لـ(سونا) أن المشروعات تشمل 55 مشروعا تشمل الثلاجات بجانب المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإعمار المنازل .

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه المشروعات يبلغ 213 مستفيدا.

من جهته أوضح الأستاذ عبد الكريم محمد علي الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد نفذ خلال العام الماضي مشروعات مماثلة بتكلفة تفوق مليون جنيه . وأشار الي أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الرامية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة لمنتسبي الاتحاد. وأوضح الأستاذ يوسف عمر يوسف الأمين المالي للاتحاد أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ المرحلة الأولى لبناء دار للاتحاد بمدينة الأبيض بتكلفة 60 ألف جنيه قابلة للزيادة، مبينا أنه تم تكوين مجمعات خدمية بكافة محليات الولاية لخدمة المعاشيين، داعيا الذين سيتم تمليكهم هذه المشروعات الإسراع لتسجيل أسمائهم لتكملة الإجراءات الخاصة بعمليات التسليم.