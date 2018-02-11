تشريعي الخرطوم يناقش تقارير وخطط وزارتي الصناعة والتربية يومي الأربعاء والخميس

الخرطوم 11-2-2018(سونا)- أجاز اجتماع الهيئة القيادية لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأستاذ محمد هاشم نائب رئيس المجلس أجاز جدول أعمال المجلس ليومى الأربعاء والخميس المقبلين على أن تخصص جلسة الأربعاء لإستعراض ومناقشة خطة وزارة الصناعة والإستثمار للعام 2018م وتقرير أداء الوزارة للعام 2017م بالإضافة لاستعراض ومناقشة تقرير الأداء للعام 2017 لوزارة الاستراتيجية والمعلومات. كما أجاز الاجتماع تخصيص جلسة الخميس لاستعراض ومناقشة خطة وزارة التربية والتعليم للعام 2018م ومناقشة تقرير أدائها للعام 2017م.

إلى ذلك استعرض الاجتماع التكاليف السابقة فيما يتعلق بالإصلاح القانوني ومراجعة التشريعات الصادرة ومتابعة مدى إنفاذها بواسطة وحدات الولاية المختلفة .

وأمن الاجتماع على مواصلة عمل اللجان في مراجعة القوانين من حيث الاختصاص لوضع خطة عملية لتفعيل القوانين ومراجعة المطلوبات التي تحددها المرحلة من تعديل القوانين أو حذف بعضها.