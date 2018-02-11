بنك الخليج يفتتح ثلاثة فروع له بولايه الخرطوم



الخرطوم 11-2-سونا 2018

يشرع بنك الخليج في افتتاح ثلاثة فروع لها بولاية الخرطوم

صرح بذلك (لسونا ) د. علي عمر إبراهيم فرح مشيرا الى ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ أهداف بنك الخليج الساعي إلى ترسيخ الفهم الاقتصادي الصحيح للاستثمار المالي والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تلائم احتياجات العملاء إلى جانب عمله لإنجاز المعاملات وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ومواكبة التطورات والمعايير العالمية حيث يعتمد بنك الخليج مبادئ الجودة والمعايير العالمية في الأداء المصرفي.

يذكر أن بنك الخليج تم افتتاحه في اليوم السابع من فبراير 2017 بحضور رئيس الجمهورية فخامة المشير عمر البشير، وعدد من من رجال الأعمال الإماراتيين وسفراء الدول والمستثمرين والاقتصاديين الخليجيين والعرب.